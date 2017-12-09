محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع سبعة من شهداء وأد الفتنة في مديرية جهران بذمار ذمار - سبأ :

ُشيع اليوم في مديرية جهران بمحافظة ذمار، سبعة من شهداء وأد الفتنة التي شهدتها المديرية مؤخرا.



وخلال التشييع الذي تقدمه رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي ومحافظ ذمار حمود محمد عباد وأهالي الشهداء، ثمن المشيعون تضحيات الشهداء لإسقاط المؤامرة التي راهن عليها العدوان كآخر ورقة بعد فشل كل محاولاته لشق الصف الوطني.



وأكد المشيعون مساندتهم للأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار والتصدي لكافة الأعمال التخريبية الهادفة إلى إقلاق السكينة العامة بعموم مديريات المحافظة.



وجددوا التأكيد على دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية واستمرار رفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم حتى تحقيق النصر ودحر قوى العدوان عن كامل تراب الوطن.



شارك في التشييع مدير أمن المحافظة العميد احمد على إدريس ومدير مديرية جهران إسماعيل عبدالمغني وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية.

سبـأ [09/ديسمبر/2017]سبـأ