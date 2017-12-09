محافظ الجوف يتفقد أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية

الجوف - سبأ :

تفقد محافظ الجوف سام علي الملاحي اليوم أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية في المرافق الصحية التابعة للمحافظة.



وخلال الزيارة ثمن المحافظ الملاحي تضحيات الأبطال من أفراد الجيش واللجان الشعبية والذين قدموا دمائهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته.

واستمع المحافظ الملاحي من القائمين إلى شرح عن الخدمات الطبية والعناية التي تقدم للجرحى فب المحافظة ..مشيدا بكافة الجهود التي أسهمت في معالجة الجرحى ومساعدة المرضى.

وحث المحافظ على استشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مساعدة المرضى والعناية بهم وتعزيز الجهود خصوصاً في ظل إستمرار العدوان والحصار على الوطن وإخماد الفتنة التي اشعلتها عناصر خارجة عن النظام والقانون.

إلى ذلك دشن محافظ الجوف اليوم توزيع ملابس شتوية للجرحى وقدم لهم مساعدات مالية رمزية وهدايا .

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من الشخصيات الإجتماعية والوجهاء ومدراء المكاتب التنفيذية.

[09/ديسمبر/2017]سبـأ