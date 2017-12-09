ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:16:22م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
رئيس الوزراء العراقي يعلن إنتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت انتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده بعد ان سيطرت القوات العراقية على الحدود بين العراق - وسورية بالكامل.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن سبع غارات على حيس والتحيتا بالحديدة
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وعسير
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة ونجران وعسير
تشييع سبعة من شهداء وأد الفتنة في مديرية جهران بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ الجوف يتفقد أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية
[09/ديسمبر/2017]
الجوف - سبأ :

تفقد محافظ الجوف سام علي الملاحي اليوم أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية في المرافق الصحية التابعة للمحافظة.

وخلال الزيارة ثمن المحافظ الملاحي تضحيات الأبطال من أفراد الجيش واللجان الشعبية والذين قدموا دمائهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته.

واستمع المحافظ الملاحي من القائمين إلى شرح عن الخدمات الطبية والعناية التي تقدم للجرحى فب المحافظة ..مشيدا بكافة الجهود التي أسهمت في معالجة الجرحى ومساعدة المرضى.

وحث المحافظ على استشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مساعدة المرضى والعناية بهم وتعزيز الجهود خصوصاً في ظل إستمرار العدوان والحصار على الوطن وإخماد الفتنة التي اشعلتها عناصر خارجة عن النظام والقانون.

إلى ذلك دشن محافظ الجوف اليوم توزيع ملابس شتوية للجرحى وقدم لهم مساعدات مالية رمزية وهدايا .

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من الشخصيات الإجتماعية والوجهاء ومدراء المكاتب التنفيذية.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن سبع غارات على حيس والتحيتا بالحديدة
إستهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بجيزان وعسير
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة ونجران وعسير
تشييع سبعة من شهداء وأد الفتنة في مديرية جهران بذمار
أحزاب التحالف الوطني تبارك إنتهاء الفتنة وتؤكد موقفها الثابت في مواجهة العدوان
التربية تدين إستهداف العدوان لمدرستي الفتح الناصري بحجة والفوز بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بالمصلوب
القيادة القطرية لحزب البعث تدين قرار أمريكا نقل سفارتها للقدس
المفتش العام بوزارة الداخلية يتفقد عدد من الإدارات والمنشآت الأمنية
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على حيس والتحيتا بالحديدة
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة ونجران وعسير
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[09/ديسمبر/2017]
طيرن العدوان يستهدف بغارتين آليات لمرتزقته بمنطقة يكلا بالبيضاء
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مدينة كوكبان بالمحويت
[09/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by