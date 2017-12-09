محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التربية تدين إستهداف العدوان لمدرستي الفتح الناصري بحجة والفوز بصنعاء صنعاء - سبأ :

أدانت وزارة التربية والتعليم إستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمدرستي الفتح الناصري بمديرية مبين بحجة و الفوز بمديرية نهم في صنعاء .



واستنكرت وزارة التربية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يأتي ضمن سلسلة من الإعتداءات الممنهجة التي استهدف من خلالها طيران العدوان مئات المدارس والمؤسسات التعليمية أسفرت عن إستشهاد معلمين وتربويين وطلاب فضلا عن تدمير البنية التحتية للتعليم.



واعتبر البيان هذه الجريمة البشعة إنتهاك للمواثيق والقوانين الدولية التي تجعل من المدرسة والعلم وطالب العلم شيء مصان وبعيد عن كل صراع .



ودعا البيان المجتمع الدولي و الأمم المتحدة ومجلس الامن ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية في حماية المدارس والمنشآت التربوية والتعليمية والعمل على إيقاف استمرار العدوان.



وأشاد بالصمود الأسطوري للطلاب والمعلمين منذ بداية العدوان رغم إستهداف حياتهم ومعيشتهم ومدارسهم .. مقدرا لهم دورهم وثبات مواقفهم خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ الوطن .



وجاء في البيان " وتؤكد الوزارة أنها ستتولى ملاحقة كل المجرمين الذين شاركوا في إستهداف أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والعملية التربوية والتعليمية ".

سبـأ [09/ديسمبر/2017]سبـأ