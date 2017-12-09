محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القيادة القطرية لحزب البعث تدين قرار أمريكا نقل سفارتها للقدس صنعاء - سبأ :

أدانت القيادة القُطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي- قُطر اليمن بأشد العبارات قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.



واعتبرت القيادة القُطرية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس الشريف، قرار حرب وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.. محملة أمريكا مسؤولية الإنعكاسات الخطيرة التي ستنجم عن تبعات هذا القرار.



وأشار البيان إلى مخططات التآمر ضد الأمة العربية بهدف شق وحدة الصف العربي وإضعاف المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني.. مبينا أن ذلك يبدو واضحاً من خلال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية والعراق واليمن وليبيا، بدعم من قوى الاستعمار وعملائها في المنطقة وبعض مشيخات الخليج وأمراء النفط.



وجددت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي - قطر اليمن التأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة.



ودعت جماهير الأمة العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم إلى الإستعداد للدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة وإفشال المخططات الصهيوأمريكية العدوانية.

سبـأ [09/ديسمبر/2017]سبـأ