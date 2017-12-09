المفتش العام بوزارة الداخلية يتفقد عدد من الإدارات والمنشآت الأمنية [09/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد اليوم عدد من الإدارات العامة والمصالح التابعة لوزارة الداخلية وذلك في إطار النزول الميداني للتفتيش على سير الأداء وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل.



حيث زار المفتش العام مصلحة الهجرة والجوازات والإدارة العامة لأمن المنشآت والإدارة العامة للإمداد والتموين.



والتقى بالمسئولين في تلك المصالح والإدارات العامة، واستمع منهم إلى إيضاحات حول سير تنفيذ مهامهم الوطنية خلال هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان سافر يستدعي من الجميع استشعار المسئولية.



ونقل المفتش العام اليهم تحيات قيادة وزارة الداخلية بالانتصار على دعاة الفتنة .. حاثا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار وعدم التهاون في تأدية المهام كل في مجاله ومن موقعه.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كان لها شرف القضاء على الفتنة وهو دور يسجل لكل منتسبي وزارة الداخلية .. موضحا أن مرحلة جديدة بدأت تترسخ معالمها وتتطلب من الجميع تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة من العمل والعطاء والإبداع في مختلف الجوانب الأمنية والشرطية.



وشدد اللواء المؤيد على الجميع العمل بمسئولية وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي يحاول العدوان بثها عبر أدواته ووسائله الإعلامية للتأثير على معنويات رجال الأمن.



واكد أن قيادة الوزارة ستتابع العمل وستقدم الدعم المطلوب .. لافتا إلى أن هناك آلية سيتم بموجبها المتابعة وتقييم مستوى الأداء ومحاسبة من يقصر أو يتهاون في عمله وفقا للقوانين واللوائح.. متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم.

سبأ