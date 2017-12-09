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آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 08:01:01م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
رئيس الوزراء العراقي يعلن إنتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت انتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده بعد ان سيطرت القوات العراقية على الحدود بين العراق - وسورية بالكامل.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[09/ديسمبر/2017] حجة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة من الغارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي .
سبأ
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