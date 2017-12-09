محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل معالجة أكثر من خمسة آلاف مريض وإجراء 800 عملية للعيون بالحديدة













أكدت جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن نجاح مخيمات النور الطبية المجانية الثلاثة التي نفذتها بمديريات زبيد، الضحي وباجل بمحافظة الحديدة ضمن مشاريع العشر الأواخر بالتعاون مع Q8Ping" تبرعات ليلة 29 رمضان 2017م".



وتمكنت الجمعية خلال المخيمات التي اختتمت اليوم من تقديم خدمات الفحص والمعاينة لخمسة آلاف و44 مريضاً وإجراء 800 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات إضافة إلى توزيع النظارات والأدوية مجاناً .



نفذ المخيمات فريق طبي وجراحي من البرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ومكتبي الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.



وأوضحت مديرة جمعية العون المباشر مكتب اليمن معالي العسعوسي أن المخيمات الثلاثة تأتي في إطار خطة الجمعية لعام 2017 م للمساهمة في تنفيذ إستراتيجية اليمن لمكافحة العمى .. مبينة أنه تم تنفيذ 12 مخيماً منذ مطلع العام في عدة محافظات .



واستعرضت جهود العون المباشر للوصول إلى آلاف المرضى في أرياف المحافظات اليمنية التي تم استهدافها رغم الأوضاع الراهنة للبلاد إيماناً منها بأهمية نعمة البصر وحق المرضى في العودة لممارسة أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي.



وأكدت العسعوسي الحرص على استمرار المخيمات وفقاً لبرنامجها الزمني .. لافتة إلى أن الجمعية ستواصل تنفيذ المخيمات المجانية العام 2018م نظراً للأعداد المرتفعة للمصابين بالمياه البيضاء في اليمن والتي تشير آخر الدراسات إلى ضرورة إجراء 75 ألف عملية جراحية سنوياً للحد من العمى.



وأشادت بتعاون السلطة المحلية والمستشفيات المستضيفة للمخيمات وكل من ساهم في تنفيذها من البرنامج الوطني لمكافحة العمى والطاقم الطبي والفني المساعد والفريق التطوعي والعون المباشر .



وأعربت عن الشكر للمتبرعين بواسطة Q8Ping في ليلة 29 رمضان وكذا فاعلي الخير المساهمين في تمويل العدد التكميلي .. معبرة عن سعادتها بالنجاحات التي حققتها المخيمات في تشخيص ومعاينة المرضى وتوزيع الأدوية والنظارات وإجراء العمليات.



من جانبها أوضحت منسقة المخيمات لدى العون المباشر شذى أبو طالب أن الفريق الطبي التابع للبرنامج الوطني لمكافحة العمى المنفذ للمخيمات أجرى الفحوصات اللازمة وتقييم الحالات التي استقبلتها المخيمات من النساء والأطفال والرجال .



وبيّنت أن المخيم الـ 18 بمستشفى زبيد العام أجرى 250 عملية جراحية وعالج ألفاً و496 مريضاً في الفترة 20 ـ 24 نوفمبر الماضي، فيما قدم المخيم الـ 19 بمستشفى الضحي الريفي خلال الفترة 27 نوفمبر ـ 1 ديسمبر الجاري خدمات الفحص والمعاينة لألف و336 مريضاً وأجرى 250 عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات .



وأشارت أبو طالب إلى أن المخيم العشرين الذي استضافه مستشفى باجل الريفي للفترة 4 ـ 9 ديسمبر الجاري أجرى 250عملية جراحية بالإضافة إلى معاينة ألفين و212 حالة مرضية .. مبينة أنه تم إضافة عدد تكميلي للمخيمات تضمن إجراء50 عملية جراحية بتمويل فاعلي خير من دولة الكويت .

سبأ [09/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ