رئيس الوزراء يزور وزارة الخارجية ويطلع على نشاطها [09/ديسمبر/2017] صنعاء-سبأ:

اطلع رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة الخارجية، على نشاط الوزارة وجهودها الدبلوماسية.



واستمع رئيس الوزراء من وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله إلى شرح، عن مجمل المهام والأعمال التي تبذلها الخارجية اليمنية وفي المقدمة ما يتعلق بكسر الحصار الدبلوماسي والعزلة التي يفرضها العدوان السعودي على الجمهورية اليمنية عن محيطها الإقليمي والدولي.



وأكد وزير الخارجية نجاح الوزارة في العديد من المحاولات لكسر هذا الحصار والذي أثمر عن زيارات لمسئولين دوليين ودبلوماسيين إلى صنعاء خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى عزم الوزارة على مواصلة أدوارها الوطنية بما في ذلك الإستمرار في فضح ممارسات العدوان الهمجية أمام المجتمع الدولي والتصدي للممارسات والتصرفات المضرة بالشعب اليمني من قبل حكومة الرياض.



وقد أشاد رئيس الوزراء بالجهود الوطنية المخلصة لقيادة وزارة الخارجية وكادرها الوطني، وما حققته من خطوات إيجابية لكسر محاولات العدوان فرض حصار دبلوماسي على الوطن والشعب.



وأكد دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ للوزارة وكافة الجهود التي تبذلها لكسر الحصار والعزلة الدبلوماسية التي سعى العدوان فرضها على الشعب اليمني منذ عدوانه في 26 مارس 2015م .. متمنياً للوزارة النجاح والسداد في كافة برامجها المتصلة بتفعيل النشاط الدبلوماسي وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى وخاصة الرافضة للعدوان.

سبأ