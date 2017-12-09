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حزب الحرية التنموي: إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني يهدد الأمن والسلم الدوليين
[09/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
أدان حزب الحرية التنموي بشدة إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب.. مؤكدا أن هذا الإعلان يهدد الأمن والسلم الدوليين والمنطقة على وجه الخصوص.

وأكد حزب الحرية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الخطوة تمثل إستهداف وعداء واضح للأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم.. لافتا إلى أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ضرب عرض الحائط بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وبالقانون الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة.

كما أكد الرفض القاطع للقرار المشؤوم الذي أعلنه رئيس أمريكا وسياسات الإدارة الأمريكية المستهدفة للدول والشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني.

وجدد حزب الحرية التأكيد على أن القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين العربية الإسلامية.. مؤكدا الدعم الكامل للقضية الفلسطينية العادلة، وأنها القضية الأولى والمركزية حتى تحرير كامل فلسطين.

واستنكر البيان تواطؤ بعض الأنظمة العربية والإسلامية وتماهيها مع المخطط الصهيوأمريكي الذي يستهدف فلسطين والدول والشعوب العربية والإسلامية .. مؤكدا أن أمريكا ما كان لها أن تتجرأ على هذه الخطوة لولا التواطؤ والتماهي المخزي لتلك الأنظمة.

وحمل البيان أمريكا والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار المهدد للأمن والسلم العالميين.. مطالبا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ذلك.

وأكد البيان تأييد ما تتخذه قوى المقاومة الفلسطينية وقوى المقاومة والممانعة العربية والإسلامية والقوى الحرة في العالم من إجراءات للتصدي للمشروع الصهيوني الأمريكي.

ودعا الشعب اليمني والشعوب العربية والإسلامية وأحرار وهيئات ومؤسسات العالم إلى التعبير عن رفضهم واحتجاجهم على هذا القرار بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة.

سبأ
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