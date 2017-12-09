قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة قبالة اسوار مدينة القدس الشريف [09/ديسمبر/2017] القدس المحتلة - سبأ :



قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مسيرة سليمة في شارع صلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة .



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال وعناصر الخيّالة هاجموا المشاركين والمشاركات في المسيرة.



واضافت ان جنود الاحتلال اعتدوا على الطواقم الصحفية، واستولوا على الأعلام الفلسطينية، فيما أطلقت عناصر من الوحدات الخاصة عشرات قنابل الصوت والغاز باتجاههم.



وكان نشطاء من مدينة القدس دعوا المواطنين الى المشاركة الواسعة في مسيرة وسط المدينة في اطار الفعاليات الاحتجاجية على قرار وإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني .

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