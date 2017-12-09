وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل في عدد من المكاتب التنفيذية حجة-سبأ:

تفقد وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي مستوى سير العمل في عدد من المكاتب التنفيذية في المحافظة .



واطلع الصوفي على سير العمل في مكاتب الصحة والضرائب والاتصالات و هيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني .



وأكد وكيل المحافظة أهمية إضطلاع تلك المكاتب والأجهزة الحكومية بمهامها بما يخدم المجتمع ,, لافتا إلى أهمية تعزيز أداء المكاتب التنفيذية المرتبطة بحياة المواطنين خاصة المكاتب الخدمية والإيرادية.



وشدد الصوفي على ضرورة بذل مزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات وتنمية الموارد ,خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار,, مثمنا الجهود المبذولة من جميع العاملين المنضبطين في مقار أعمالهم .



رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات دحيان القاضي وعدد من مسئولي المحافظة.

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ