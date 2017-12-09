محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة بالمحويت تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني المحويت-سبأ:

نظمت بمحافظة المحويت اليوم مسيرة حاشدة للتنديد بإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة إليها .



وحمل المشاركون في المسيرة التي شارك فيها وكلاء المحافظة عبد السلام الذماري وأحمد الأخفش والعزي الشجاف ويحيى إبراهيم وقيادة السلطة المحلية، والمشائخ والوجهاء والقيادات المجتمعية وممثلي المنظمات الجماهيرية، صور للمسجد الأقصى ورددوا الشعارات الرافضة للقرار الأمريكي والمعبرة عن مكانة القدس في قلوب المسلمين.



وطالبوا الشعوب العربية والإسلامية وقادتها بإتخاذ موقف حازم تجاه القرار الأمريكي والخروج في مسيرات وإنتفاضات غاضبة إحتجاجا على هذا القرار.



وأكدوا أن القدس ستظل عربية إسلامية مهما حاول الكيان الصهيوني وأمريكا طمس معالمها الدينية .. لافتين إلى أن التخاذل العربي والتواطؤ الإسلامي ساهم في إتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار السافر.



وشدد المشاركون على ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي لدعم المقاومة الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ