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آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:43:43م
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وقفة تندد بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني بمديرية جحانة
[09/ديسمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية جحانة محافظة صنعاء وقفة إحتجاجية اليوم للتنديد بإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

واستنكر مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار إعلان الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف .. معتبرا ذلك خرقا للقوانين الدولية .

وأكد أن القدس ستبقى عربية إسلامية .. لافتا إلى أن الشعوب العربية والإسلامية لن يثنيها مثل هذه القرارات عن مواصلة كفاحها ودعم المقاومة الفلسطينية لإستعادة أراضيها المحتلة.

وألقيت في الوقفة كلمات أكدت أن الأقصى الشريف أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين سيبقى نبض الأمة الذي لن يخفت .

ودعت الكلمات شعوب العالم الحرة إلى التضامن مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على قطع العلاقات مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

حضر الوقفة مدير مكتب التربية بالمديرية ناجي عز الدين.

سبأ
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