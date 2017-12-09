ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:43:43م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
رئيس الوزراء العراقي يعلن إنتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت انتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده بعد ان سيطرت القوات العراقية على الحدود بين العراق - وسورية بالكامل.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
حزب الحرية التنموي: إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني يهدد الأمن والسلم الدوليين
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة قبالة اسوار مدينة القدس الشريف
وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل في عدد من المكاتب التنفيذية
مسيرة بالمحويت تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الصعوبات التي تواجه المؤسسة المحلية للمياه بالحديدة
[09/ديسمبر/2017]
الحديدة-سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج الصعوبات التي تواجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.

وأكد الإجتماع الذي ضم عددا من وكلاء المحافظ ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد يحيى نعيم وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي أهمية تحسين أداء المؤسسة للخدمات التي تقدمها للمواطن والعمل على معالجة أي إختلالات والبحث عن حلول لأي صعوبات قد تعترض سير العمل بالمؤسسة.

وشدد على ضرورة متابعة الفاقد من المياه والذي يمثل سببا من أسباب ضياع المياه وإهدارها دون الإستفادة من مردودها وإيجاد حلول تسهم في الحفاظ على المياه ووصولها إلى المواطن.

واقر الإجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة هاشم العزعزي لإعداد خطة لتجاوز الفاقد ومتابعة تحصيل موارد المؤسسة لدى الجهات الحكومية والتجارية والمواطنين.

وشدد الإجتماع على ضرورة تحسين خدمات المؤسسة واستمرار تقديمها للمواطن تحت أي ظروف .

وأشاد الاجتماع بجهود قيادة المؤسسة في التغلب على الصعوبات التي تواجهها خصوصا في ظل استمرار العدوان وانقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية وتعرض عددا من منشآت المؤسسة للقصف من قبل العدوان.

وكان مدير عام المؤسسة زيد الكحلاني ونائبه المهندس آمين المذحجي استعرضا أهم الصعوبات التي تعترض سير أداء المؤسسة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتجاوز تلك الصعوبات.



سبأ
  المزيد من (محلي)
حزب الحرية التنموي: إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني يهدد الأمن والسلم الدوليين
وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل في عدد من المكاتب التنفيذية
مسيرة بالمحويت تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني
وقفة تندد بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني بمديرية جحانة
أبناء المحويت يؤكدون أهمية تعزيز التلاحم في مواجهة العدوان
وزير الخدمة المدنية يتفقد الإنضباط الوظيفي بديوان أمانة العاصمة
وزير المياه والبيئة يتفقد سير العمل في الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة
إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين إستهداف العدوان لقناة اليمن الفضائية
محافظ صعدة يطلع على مسرح جريمة العدوان بمنطقة بني معاذ
مناقشة الأوضاع بمديرية الظهار محافظة إب
العدوان السعودي على اليمن
طيرن العدوان يستهدف بغارتين آليات لمرتزقته بمنطقة يكلا بالبيضاء
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مدينة كوكبان بالمحويت
[09/ديسمبر/2017]
استشهاد خمسة مواطنين بغارات لطيران العدوان على سوق خلقة بنهم
[09/ديسمبر/2017]
شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان استهدفت سوق بالحديدة
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[09/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by