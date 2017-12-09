محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الصعوبات التي تواجه المؤسسة المحلية للمياه بالحديدة الحديدة-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج الصعوبات التي تواجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.



وأكد الإجتماع الذي ضم عددا من وكلاء المحافظ ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد يحيى نعيم وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي أهمية تحسين أداء المؤسسة للخدمات التي تقدمها للمواطن والعمل على معالجة أي إختلالات والبحث عن حلول لأي صعوبات قد تعترض سير العمل بالمؤسسة.



وشدد على ضرورة متابعة الفاقد من المياه والذي يمثل سببا من أسباب ضياع المياه وإهدارها دون الإستفادة من مردودها وإيجاد حلول تسهم في الحفاظ على المياه ووصولها إلى المواطن.



واقر الإجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة هاشم العزعزي لإعداد خطة لتجاوز الفاقد ومتابعة تحصيل موارد المؤسسة لدى الجهات الحكومية والتجارية والمواطنين.



وشدد الإجتماع على ضرورة تحسين خدمات المؤسسة واستمرار تقديمها للمواطن تحت أي ظروف .



وأشاد الاجتماع بجهود قيادة المؤسسة في التغلب على الصعوبات التي تواجهها خصوصا في ظل استمرار العدوان وانقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية وتعرض عددا من منشآت المؤسسة للقصف من قبل العدوان.



وكان مدير عام المؤسسة زيد الكحلاني ونائبه المهندس آمين المذحجي استعرضا أهم الصعوبات التي تعترض سير أداء المؤسسة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتجاوز تلك الصعوبات.







سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ