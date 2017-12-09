ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:43:43م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
رئيس الوزراء العراقي يعلن إنتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت انتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده بعد ان سيطرت القوات العراقية على الحدود بين العراق - وسورية بالكامل.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
حزب الحرية التنموي: إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني يهدد الأمن والسلم الدوليين
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة قبالة اسوار مدينة القدس الشريف
وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل في عدد من المكاتب التنفيذية
مسيرة بالمحويت تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أبناء المحويت يؤكدون أهمية تعزيز التلاحم في مواجهة العدوان
[09/ديسمبر/2017]
المحويت-سبأ:
أكد إجتماع بمحافظة المحويت ضم حكماء وعقلاء ومشائخ المحافظة وأعضاء المجالس المحلية والقيادات الحزبية والجماهيرية، أهمية تعزيز التلاحم الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته .

وشدد حكماء ومشائخ وقيادات المحافظة في لقاء موسع عقد اليوم على أهمية الحفاظ على الأمن والإستقرار وتعزيز السكينة العامة في المحافظة والمديريات .

كما أكد أبناء المحويت وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان ومرتزقته وإفشال مخططاته التي تستهدف تمزيق وحدة الصف الوطني .

وفي الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبد السلام الذماري والوكيل المساعد يحيى إبراهيم ورئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة إبراهيم الشامي، أكد وكيل المحافظة المحافظة للشئون المالية العزي الشجاف والوكيل المساعد أحمد الأخفش، أهمية إضطلاع الجميع بمسئولياتهم خلال المرحلة الراهنة في التغلب على التحديات التي تمر بها البلاد.

ونوها بمواقف مشائخ وقيادات وعقلاء ومثقفي المحافظة وقوافل الدعم المقدمة للمرابطين في مختلف جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .

وأكد الوكيلان الشجاف والأخفش ضرورة تعاون الجميع في الحفاظ على الأمن والإستقرار وتطبيع الأوضاع والتحرك الجاد لمواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .

وأكد بيان صادر عن الإجتماع إستمرار صمود أبناء المحويت في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

وشدد البيان على ضرورة تعاون الجميع مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتطبيع الحياة وتقديم المساعدة للمتضررين جراء الأحداث المؤسفة في بعض مناطق المحافظة وتكاتف الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار.

حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
حزب الحرية التنموي: إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني يهدد الأمن والسلم الدوليين
وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل في عدد من المكاتب التنفيذية
مسيرة بالمحويت تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني
وقفة تندد بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني بمديرية جحانة
مناقشة الصعوبات التي تواجه المؤسسة المحلية للمياه بالحديدة
وزير الخدمة المدنية يتفقد الإنضباط الوظيفي بديوان أمانة العاصمة
وزير المياه والبيئة يتفقد سير العمل في الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة
إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين إستهداف العدوان لقناة اليمن الفضائية
محافظ صعدة يطلع على مسرح جريمة العدوان بمنطقة بني معاذ
مناقشة الأوضاع بمديرية الظهار محافظة إب
العدوان السعودي على اليمن
طيرن العدوان يستهدف بغارتين آليات لمرتزقته بمنطقة يكلا بالبيضاء
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مدينة كوكبان بالمحويت
[09/ديسمبر/2017]
استشهاد خمسة مواطنين بغارات لطيران العدوان على سوق خلقة بنهم
[09/ديسمبر/2017]
شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان استهدفت سوق بالحديدة
[09/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[09/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by