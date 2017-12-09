محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء المحويت يؤكدون أهمية تعزيز التلاحم في مواجهة العدوان المحويت-سبأ:

أكد إجتماع بمحافظة المحويت ضم حكماء وعقلاء ومشائخ المحافظة وأعضاء المجالس المحلية والقيادات الحزبية والجماهيرية، أهمية تعزيز التلاحم الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته .



وشدد حكماء ومشائخ وقيادات المحافظة في لقاء موسع عقد اليوم على أهمية الحفاظ على الأمن والإستقرار وتعزيز السكينة العامة في المحافظة والمديريات .



كما أكد أبناء المحويت وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان ومرتزقته وإفشال مخططاته التي تستهدف تمزيق وحدة الصف الوطني .



وفي الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبد السلام الذماري والوكيل المساعد يحيى إبراهيم ورئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة إبراهيم الشامي، أكد وكيل المحافظة المحافظة للشئون المالية العزي الشجاف والوكيل المساعد أحمد الأخفش، أهمية إضطلاع الجميع بمسئولياتهم خلال المرحلة الراهنة في التغلب على التحديات التي تمر بها البلاد.



ونوها بمواقف مشائخ وقيادات وعقلاء ومثقفي المحافظة وقوافل الدعم المقدمة للمرابطين في مختلف جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره .



وأكد الوكيلان الشجاف والأخفش ضرورة تعاون الجميع في الحفاظ على الأمن والإستقرار وتطبيع الأوضاع والتحرك الجاد لمواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .



وأكد بيان صادر عن الإجتماع إستمرار صمود أبناء المحويت في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.



وشدد البيان على ضرورة تعاون الجميع مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتطبيع الحياة وتقديم المساعدة للمتضررين جراء الأحداث المؤسفة في بعض مناطق المحافظة وتكاتف الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار.



حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة.

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ