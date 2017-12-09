محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخدمة المدنية يتفقد الإنضباط الوظيفي بديوان أمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

اطلع وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان اليوم على مستوى الإنضباط الوظيفي بديوان أمانة العاصمة وسير العمل في القطاعات والإدارات العامة.



وأشاد الوزير عقلان في لقاء ضم أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان ووكلاء الأمانة ومدراء العموم بالأمانة، بمستوى الإنضباط بديوان الأمانة وقطاعاتها والإدارات العامة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأشار إلى أهمية إلتزام قيادة الأمانة والموظفين بالدوام وإستمرارهم في تنفيذ المهام والأعمال بشكل إيجابي بما من شأنه تسيير معاملات المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية لسكان العاصمة.



وأكد وزير الخدمة المدنية أهمية إضطلاع الموظفين في مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات والقطاعات الخدمية بدورهم في تعزيز أداء أعمالهم وخاصة في ظل إستمرار العدوان وحصاره الجائر.



فيما أكد أمين عام محلي العاصمة أمين جمعان، إستمرار صمود قيادات وكوادر السلطة المحلية بالأمانة في تنفيذ المهام الكفيلة بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين رغم التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل جراء العدوان.



واستعرض جهود السلطة المحلية بالأمانة في التغلب على كثير من الصعوبات التي واجهتها خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر جراء العدوان والحصار .. لافتا إلى أن السلطة المحلية وفرت الخدمات التنموية والإنمائية الضرورية لساكني العاصمة في مختلف المديريات.



ولفت جمعان إلى أهمية تضافر جهود الجميع وإعادة تطبيع الأوضاع من خلال إستمرار العمل في المكاتب التنفيذية والقطاعات الخدمية والمديريات وتسيير معاملات المواطنين وحل كافة الإشكاليات التي تواجههم.



وحث مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات والموظفين والعاملين بأمانة العاصمة على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم الصعبة.



وأكد أمين عام محلي أمانة العاصمة مساندة قيادة الأمانة ووقوفها مع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، وإستمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وتثبيت الأمن والاستقرار في عاصمة اليمن الموحد.



فيما أكد خالد المداني أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة كل المؤامرات والمخاطر التي تمزيق النسيج الإجتماعي.



وأشار إلى أهمية تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لدعم ورفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والعتاد لإستمرار الصمود والثبات في مواجهة وصد العدوان .. مثمناً مواقف قيادة أمانة العاصمة في مختلف المراحل وكذا صمود كوادرها وموظفيها بصورة عامة.

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ