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وزير المياه والبيئة يتفقد سير العمل في الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة
[09/ديسمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
 أطلع وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم، على سير العمل في المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.

حيث تفقد المهندس الوزير سير العمل ومستوى الأداء في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وكذا الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية.

وخلال الزيارات أطلع وزير المياه والبيئة على مستوى الإنضباط والإلتزام في العمل ومدى قيام موظفي قطاع المياه والبيئة بالمهام المسندة إليهم .

وطاف المهندس الوزير في عدد من الإدارات والأقسام للإطلاع على مدى جاهزية تلك المؤسسات للقيام بدورها الخدمي والسبل الكفيلة برفع وتيرة العمل والتي تتطلب في المقام الأول التعاطي الإيجابي من قبل الموظفين مع واجباتهم والحرص دوما على الإبداع والعطاء.

وحث وزير المياه والبيئة الجميع على تكاتف الجهود والعمل بمسؤولية جماعية ..مشيرا في هذا السياق إلى أن الوظيفة العامة تمثل في جوهرها ومضمونها مسيرة عطاء وإسهام في بناء ورقي الوطن كلا من موقعه.

وشدد المهندس الوزير على أن تكون قيادات المؤسسات والهيئات القدوة في الإنضباط وفي تهيئة الأجواء الملائمة وبث روح التعاون والعمل المشترك بين الجميع.

وعبر عن شكره لكافة موظفي المياه والصرف الصحي وعلى وجه الخصوص الحريصين على أن يكون لهم بصمات واضحة في الحضور والعمل بروح عالية في ظل هذه المرحلة والظروف التي يمر بها الوطن بما يعزز من الصمود الذي يسطره الشعب اليمني بأحرف من نور .

ووجه قيادات الهيئات والمؤسسات برفع تقارير مفصلة عن الأنشطة الجاري تنفيذها وخططها للعام القادم 2018م والرفع بذلك خلال أيام.

من جانبه تفقد وكيل وزارة المياه والبيئة للشؤون المالية والإدارية عبدالله الهادي ومعه الوكيل المساعد عبدالسلام الحكيمي مستوى سير العمل والإنضباط الوظيفي في الهيئة العامة لحماية البيئة.

واستمعا إلى شرح موجز من مسؤولي الهيئة عن سير العمل ومستوى الأداء والجهود المبذولة لتطوير وتفعيل مهام الهيئة .

وأكد وكيل الوزارة عبدالله الهادي على الدور الهام والمسؤوليات المسندة للهيئة في حماية البيئة والحفاظ عليها .. مشيرا إلى ضرورة إعداد خطط تتضمن رؤية الهيئة للنهوض بالعمل.

رافقهم خلال الزيارات الميدانية نائب رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فواز قيران ومدير عام المرأة بالوزارة حسيبه شنيف.

سبأ
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