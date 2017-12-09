محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين إستهداف العدوان لقناة اليمن الفضائية صنعاء-سبأ:

أدان إتحاد الإعلاميين اليمنيين إستهداف طيران العدوان السعودي والأمريكي لمبنى الفضائية اليمنية "قناة اليمن"، ما أدى إلى إستشهاد وجرح عدد من الإعلاميين وأفراد الحراسة وتضرر مباني التلفزيون.



واعتبر الإتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف العدوان لمبنى الفضائية اليمنية جريمة تضاف إلى جرائم العدوان الوحشية بحق قطاع الإعلام اليمني والإعلاميين منذ ثلاثة أعوام .



وأشار إلى أن إستهداف العدوان للفضائية اليمنية إنتهاكًا صارخًا هدفه إسكات صوت الحقيقة وحجب الصورة أمام شعوب العالم إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني وإستهدافه للأطفال والنساء والبنية التحتية والاقتصادية في مختلف المحافظات، في ظل صمت المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.



ودعا البيان كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الحريات وحقوق الإنسان إلى إدانة إستهداف قطاع الإعلام في اليمن وآخرها إستهداف مبنى الفضائية اليمنية.



وأشاد إتحاد الإعلاميين اليمنيين بدور الإعلام الوطني والكوادر الإعلامية المناهضة للعدوان في كشف الحقائق للعالم ورصد إنتهاكاته .. داعيا إلى توحيد الجبهة الإعلامية في مواجهة العدوان.

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ