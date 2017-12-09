عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الناخبون الهنود يبدأون عملية التصويت في أولى مراحل انتخابات تشريعية دلهي – سبأ :

بدأ الناخبون الهنود اليوم السبت عملية التصويت في ولاية جوجارات غرب البلاد في أولى مراحل انتخابات تشريعية تشهدها الهند .



وقالت لجنة الانتخابات إن المرحلة الأولى لانتخابات برلمان الولاية اليوم تشهد تنافس 977 مرشحاً في 89 دائرة انتخابية موزعة على 19 منطقة في أنحاء جوجارات.



واوضحت ان أكثر من 21 مليون شخص سيدلون بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات اليوم .



وبدأ الناخبون التوافد على مراكز التصويت في وقت مبكر من صباح اليوم واضطر بعضهم للانتظار لنحو 15 دقيقة بسبب عطل في ماكينة التصويت الآلي.



وتوقعت ثلاثة استطلاعات للرأي قبل التصويت فوز حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لكن بأغلبية أقل بكثير مما حققه في الانتخابات السابقة.



وكان استطلاع للرأي أجري الأسبوع الماضي توقع حصول حزب بهاراتيا جاناتا على ما بين 91 و99 مقعداً من 182 مقعداً في مجلس نواب الولاية وحزب المؤتمر المعارض على ما بين 78 و86 مقعداً، فيما يحتاج أي حزب للحصول على 92 مقعداً للفوز.



لكن استطلاعات الرأي كثيرا ما تخطئ. ولا يزال مودي يحظى بشعبية تفوق منافسيه بكثير في أنحاء البلاد.



وسيجري فرز الأصوات في 18 ديسمبر وتعلن النتائج في نفس يوم اجراء الانتخابات.

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ