محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يطلع على مسرح جريمة العدوان بمنطقة بني معاذ صعدة-سبأ:

اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل المحافظة صالح عقاب اليوم على مسرح جريمة طيران العدوان في منطقة بني معاذ بمديرية سحار والتي راح ضحيتها ثمانية شهداء وتدمير مسجد وثلاث سيارات.



وأدان المحافظ عوض إستمرار تحالف العدوان في إرتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين في مختلف المحافظات، وآخرها إستهداف قناة اليمن الفضائية مساء أمس بغارتين .



وكان محافظ صعدة ووكيل المحافظة اطلعا على عملية المسح والشق بمشروع طريق الدائري الغربي غلفقان بني معاذ بمديرية سحار والذي سيخدم عدد من القرى والعزل وتخفيف حركة الإزدحام من وإلى عاصمة المحافظة.

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ