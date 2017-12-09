رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الدولي للسيارات يعيد إنتخاب جان تود رئيساً له باريس – سبأ :

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن اعادة انتخاب جان تود رئيساً للاتحاد دون منافسة ليستمر في المنصب لأربع سنوات جديدة، بينما استحدث الاتحاد دوراً جديداً للسائق البرازيلي المخضرم فيلبي ماسا .



وقال المسئول الفرنسي البالغ من العمر 71 عاماً والذي حصل على ولاية ثالثة بعدما نال ثقة الجمعية العمومية في باريس في تصريحات للصحفيين إنه يمثل الاستقرار في وقت تواجه فيه الرياضة تحديات كبيرة.



وتدخل بطولة العالم (فورمولا 1) التي استحوذت شركة (ليبرتي ميديا) ومقرها الولايات المتحدة على حقوقها التجارية في يناير الماضي منعطفاً مثيراً حيث تنتهي عقود الفرق في 2020م ويجري الاتفاق حالياً على صيغة للاستعانة بمحركات جديدة.



وسيستحدث تود دوراً جديداً للبرازيلي ماسا الذي ترك (فورمولا 1) الشهر الماضي بعد موسم واحد أخير مع وليامز.



وسيتولى ماسا الذي كان يدير أعماله نيكولا ابن تود وعمل مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في فيراري عندما كان المسئول الفرنسي يتولى مسئولية الفريق، رئاسة لجنة سباقات الكارتنج في الاتحاد.

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ