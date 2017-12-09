رئيس الوزراء العراقي يعلن إنتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت انتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده بعد ان سيطرت القوات العراقية على الحدود بين العراق - وسورية بالكامل.