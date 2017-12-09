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آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:15:35م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
رئيس الوزراء العراقي يعلن إنتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده
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إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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طيرن العدوان يستهدف بغارتين آليات لمرتزقته بمنطقة يكلا بالبيضاء
[09/ديسمبر/2017]
البيضاء-سبأ:
إستهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم مرتزقته وآلياتهم في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدف بغارتين آليتين لمرتزقته في منطقة يكلا.
سبأ
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