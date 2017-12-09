محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عشرات المرتزقة وتدمير 19 مدرعة وآلية عسكرية بالجبهة الغربية لتعز تعز-سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية واسعة في الجبهة الغربية لمحافظة تعز خلفت خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة وتدمير 19 مدرعة وآلية عسكرية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عمليات عسكرية واسعة للجيش واللجان في الجبهة الغربية لتعز خلفت خسائر كبيرة في عديد وعتاد المرتزقة.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير خمس مدرعات و12 آلية ومصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان في جبهة الساحل.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان دمروا أيضا مدرعة وآلية عسكرية للمرتزقة بصاروخين موجهين في جبهة الهاملي بتعز.

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ