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آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:15:35م
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  اقتصاد
إرتفاع الصادرات في تايوان خلال شهر نوفمبر الماضي
[09/ديسمبر/2017]
تايبي – سبأ :
أظهرت إحصاءات نشرتها السلطات المالية في تايوان اليوم السبت ارتفاع الصادرات خلال شهر نوفمبر الماضي على خلفية الطلب القوي على الأجزاء الإلكترونية قبل موسم العطلة.

وبينت الاحصاءات ان صادرات الجزيرة وصلت إلى 28.88 مليار دولار في شهر نوفمبر بزيادة 14 في المائة عن العام السابق، مايمثل ارتفاعاً في المبيعات للخارج للشهر الـ14 على التوالي.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان قطاع المكونات الإلكترونية مازال مساهماً أساسياً في النمو القوي للصادرات في شهر نوفمبر، حيث حققت المبيعات للخارج رقماً قياسياً جديداً بحوالي 10.2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 16 في المائة عن العام السابق.

وتوقعت ان تستمر القوة الدافعة للنمو هذا الشهر، وتخطي صادرات تايوان 300 مليار دولار في عام 2017م، حيث سيظل الطلب العالمي قويا في شهر ديسمبر.

سبأ
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