محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يستهدف بثلاث غارات مدينة كوكبان بالمحويت المحويت-سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة من الغارات إستهدفت مدينة كوكبان التاريخية بمديرية شبام محافظة المحويت .



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على البوابة الرئيسية لمدينة كوكبان، مما تسبب في تدمير منزل المواطن محمد يحيى فتح كليا وإصابة ستة من أفراد أسرته، بالإضافة إلى تدمير البركة الاثرية المقابلة لمدخل القلعة وإلحاق أضرار في عدد من المنازل والمعالم الأثرية بمدينة كوكبان والتي يعود تاريخها الى القرن الثاني بعد الميلاد.



وأشار المصدر إلى أن غارات العدوان أدت إلى تشققات في المنازل السكنية المحاذية لبوابة القلعة وتدمير أحد خزانات وصهاريج المياه الأثرية القديمة.



وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي شن سلسلة من الغارات في فبراير2016م إستهدفت بوابة وقشلة المدينة والجزء الشمالي لمدينة كوكبان، ما تسبب في إستشهاد أكثر من سبعة مواطنين وإصابة العشرات، وتدمير البوابة الرئيسية بالكامل وقشلة القلعة فضلا عن تدمير جزئي لعدد من المنازل والمرافق الخدمية والمعالم التاريخية .

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ