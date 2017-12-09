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آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:15:35م
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  عربي ودولي
الصين تطرح مبادرة لانهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية
[09/ديسمبر/2017]
بكين – سبأ :

جدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس دعوته لكافة أطراف القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية للتفكير بجدية في مبادرة الصين "الإيقاف مقابل الإيقاف".

وقال وانغ يي في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الأمل فى تحقيق السلام لم يدمر بعد وأن أفق المفاوضات لحل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية مازال موجوداً.

وأشار إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية مازال يدور داخل دائرة مفرغة من إظهار القوة والمواجهة والمستقبل ليس مبشراً.

وأضاف أن كافة الأطراف بحاجة لبذل جهود لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر وإخراج الأزمة من "الثقب الأسود"للمواجهة .. داعياً مختلف الأطراف لتهيئة الظروف الضروورية والمناخ لاستئناف الحوار والمفاوضات.

واوضحت وكالة (ِشينخوا) ان مبادرة (الإيقاف مقابل الإيقاف الصينية) تدعو كوريا الشمالية لتعليق أنشطتها النووية والصاروحية مقابل تعليق التدريبات العسكرية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

سبأ
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