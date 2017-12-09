محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان يتفقدون الجرحى بمستشفى الثورة صنعاء -سبأ:

تفقد مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد علي المطري ومعه مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن إسماعيل عواض ونائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن علي غالب الحرازي اليوم أحوال الجرحى بمستشفى الثورة العام بصنعاء .



واطلع الزائرون على مستوى الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى، وقدموا الهدايا العينية والمبالغ المالية.



وعبر القادة عن بالغ التقدير والإعتزاز للمواقف الشجاعة التي إجترحها الأبطال وهم يسطرون أروع الملاحم البطولية في مواجهة الغزاة والمعتدين مستمدين قوتهم من إيمانهم بعدالة قضيتهم وقدسية الدفاع عن وطنهم وشعبهم .



وأكدوا أن جراح وآلام ودماء المقاتلين لم ولن تذهب هدرا فهي وسام في جبين التاريخ النضالي للشعب اليمني الذي ستقف الأجيال اليمانية أمامه بكل اجلال وإكبار.



وأشار القادة إلى أن الشعب اليمني ماض في طريق الحرية وعلى درب الكرامة وأن التحديات والصعاب لن تزيده إلا عزيمة وإصرارا على مواجهة المعتدين حتى تحقيق النصر .. مشيدين بالمعنويات العالية التي لمسوها لدى الجرحى رغم آلامهم التي لم تزدهم الا إصرارا على مواجهة المعتدين والغزاة.



وعبر الزائرون عن خالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الثورة العام وكافة الطواقم الطبية والإدارية على جهودهم في خدمة الجرحى والمصابين الذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام .



فيما عبر الجرحى عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة التي تؤكد تلاحم أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان .. مؤكدين استعدادهم العودة الى ميادين العزة والشرف في حال تماثلهم للشفاء وأنهم جاهزين لبذل أرواحهم رخيصة في الدفاع عن الوطن والشعب.



رافقهم خلال الزيارة مدير المتحف الحربي العميد الركن عابد الثور.

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ