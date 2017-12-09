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رئيس الوزراء العراقي يعلن إنتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده
[09/ديسمبر/2017]
بغداد – سبأ :
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت انتهاء الحرب على تنظيم (داعش) في بلاده بعد ان سيطرت القوات العراقية على الحدود بين العراق - وسورية بالكامل.

وقال العبادي في كلمة له خلال مؤتمر الاعلام الدولي في بغداد نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن “القوات العراقية انتهت من السيطرة بالكامل على طول الحدود مع سورية ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد (داعش)”.

وأضاف العبادي إن “معركتنا كانت مع العدو الذي أراد أن يقتل حضارتنا ولكننا انتصرنا بوحدتنا وعزيمتنا وبفترة وجيزة استطعنا هزيمة (داعش)”.

من جانبه أعلن قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله اليوم عن إكمال تحرير كل الأراضي العراقية من التنظيم المتشدد.

وقال يارالله في بيان نقله موقع (السومرية نيوز) الاخباري إن “قطعات الجيش تمكنت من تحرير الجزيرة بين نينوى والأنبار بإسناد من سلاح الجو” .. مبيناً أنه "تم تحرير أكثر من 90 قرية واكثر من 16 الف كيلومتر مربع من سيطرة إرهابيي (داعش)".

وأضاف يارالله إن “هذه القوات تمسك الحدود الدولية العراقية - السورية شمال نهر الفرات من منطقة الرمانة حتى تل صفوك على طول 183 كم” .. مؤكداً أن القوات احكمت سيطرتها على الحدود العراقية - السورية من منفذ الوليد الى منفذ ربيعة .

سبأ
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