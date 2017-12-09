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آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 03:43:08م
الرئيس الصماد يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
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الرئيس الصماد يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
[09/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.

جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية في ظل إستمرار العدوان والحصار وما يرتكبه من مجازر وجرائم بحق أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات.

واطلع اللقاء على تقرير الإنجاز الحكومي للعام الجاري 2017م في مختلف الجوانب وخاصة ما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل إستمرار العدوان والحصار وما خلفه ذلك من آثار كارثية على مختلف المستويات.

واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بخطة الحكومة للعام القادم 2018م، والحرص على تضمينها الخطوات والإجراءات الكفيلة بتحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطنين وتعزيز مستوى الأداء الحكومي وتحسين الإيرادات .

وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية إضطلاع الحكومة بواجبها في معالجة الإشكاليات القائمة التي فرضها العدوان والحصار والحرص على تجاوز التحديات الراهنة.

وشدد على ضرورة أن تتضمن الخطة القادمة الإجراءات الكفيلة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والأوضاع الإقتصادية وتعزيز الأداء في مختلف المجالات.

ولفت رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ضرورة الإهتمام بتنمية الإيرادات وتنويع مصادر الدخل بما يسهم في رفد الخزينة العامة بالإيرادات التي تسهم في تنفيذ الخطط والبرامج.
سبأ
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