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لقاء موسع بإب يؤكد ضرورة تعزيز وحدة الصف في مواجهة العدوان
[09/ديسمبر/2017] إب - سبأ:



أكد لقاء موسع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح، أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

ودعا اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام والوجهاء والمشائخ والحكماء والسلطة المحلية بالمحافظة، إلى تعزيز الأداء الخدمي والتنفيذي بما يخدم المصلحة العامة والمساهمة في إرساء قيم التسامح والتراحم والإخاء والتكافل الإجتماعي وتوحيد الصف ورفد الجبهات.

وشدد اللقاء على أهمية مساندة الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن وترسيخ دعائم الإستقرار ومعالجة كافة القضايا والنزول إلى القطاعات لتوعية المجتمع المحلي بمخاطر العدوان.

وفي اللقاء أشار المحافظ صلاح إلى أهمية عقد هذه اللقاءات التشاورية للجهات والمكونات وشرائح المجتمع للمساهمة في توحيد الصفوف والحفاظ على الأمن والإستقرار وتعزيز السلم الإجتماعي .. داعيا الجميع إلى تجسيد روح الأخوة ورص الصفوف لمواجهة العدوان.

فيما أشاد ممثل أنصار الله بالمحافظة صالح حاجب بدور الشرفاء في محافظة إب وفي المقدمة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمؤتمر الشعبي العام في تجنيب المحافظة الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة .

من جانبه أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي بالمحافظة عقيل فاضل الحرص على وحدة الصف الوطني لمواجهة العدوان .

وشدد على ضرورة تعاون الجميع من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والتغلب على التحديات الراهنة التي تواجه الوطن وفي المقدمة مواجهة العدوان ومخططاته.

سبأ
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