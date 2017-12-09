محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء محافظة صنعاء يؤكدون في لقاء قبلي موسع أهمية الإصطفاف والتصدي لمخططات العدوان













أكد أبناء محافظة صنعاء بجميع مكوناتهم السياسية والحزبية والقبلية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، أهمية الإصطفاف الوطني والإلتفاف حول القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد .



كما أكدوا في لقاء قبلي موسع اليوم برئاسة محافظ صنعاء حنين محمد قطينة الحفاظ على النسيج الإجتماعي الوطني ونبذ الفرقة وعدم التفريط في دماء آلاف من شهداء الوطن والواجب وتضحياتهم في مواجهة العدوان الإجرامي الغاشم.



وفي اللقاء أكد المحافظ قطينة أهمية تضافر الجهود الوقوف إلى جانب القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى في الحفاظ على الأمن والاستقرار .



وثمن جهود الشرفاء من قيادات المؤتمر الشعبي العام وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية في وأد الفتنة وإفشال مخططات العدوان.



ودعا محافظ صنعاء إلى تعزيز التلاحم والإصطفاف للدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره وأن تكلل كل الجهود في مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. لافتا إلى ضرورة رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال والعتاد.



فيما أشار رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة محمد محمد بشير وعدد من المشائخ والشخصيات الإجتماعية وأعضاء مجلس النواب في المحافظة، إلى أهمية إستشعار الجميع لخطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، والعمل على تعزيز التماسك الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية لإفشال مؤامرات العدوان .



وأكدوا أهمية الوقوف صفا واحدا في سبيل الحفاظ على الأمن والإستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن.



ودعا بيان صادر عن اللقاء كافة أبناء القبائل اليمنية والقوى الوطنية إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن فوق كل إعتبار وأن يحافظ الجميع على الأمن والإستقرار والسكينة العامة ومواجهة العدوان ومرتزقته ورفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد.



وأشار البيان إلى أهمية إستفادة المغرر بهم ممن يقفون في صف العدوان بالعودة إلى حضن الوطن .. مؤكدا أن أبناء المحافظة باقون كما عهدتهم الدولة سيظلون الطوق الأمني لأمانة العاصمة وسياجها المنيع.



وقال البيان " نحن أبناء المحافظة لن نحيل ولن نميل عن مبادئنا ومواقفنا مع قائد الثورة والقيادة السياسية ومستمرين في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره حتى تحقيق النصر ".



وعبروا عن أسفهم للأحداث الأخيرة .. مؤكدين أهمية إضطلاع الجميع في حفظ الأمن والاستقرار والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وزعزعة السكينة العامة.



كما أكدوا وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية المرابطين في مختلف الجبهات لمواصلة دورهم في تأمين الوطن والمواطن وحماية مؤسسات الدولة والدفاع عن أمن وسيادة اليمن وحريته واستقلاله.



وهنأ أبناء محافظة صنعاء بجميع مكوناتها السياسية والحزبية والقبلية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية والسياسية قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بوأد الفتنه وإفشال مخططات العدوان وبسط الأمن والاستقرار بالعاصمة وضواحيها.

سبأ [09/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ