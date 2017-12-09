محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قتلى وجرحى من جنود العدو والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان صنعاء - سبأ :





لقي عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته مصرعهم خلال الساعات الماضية في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم وتحصيناتهم بمختلف الجبهات .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم قنص أربعة جنود سعوديين في الشرفة بمنطقة نجران , في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين والياتهم في ذو رعين , رقابة السديس ,معسكر رجلا , موقع الهجلة , وموقع آخر مستحدث مقابل له.



كما نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في الطلعة بنجران متزامنا مع تمشيط مدفعي نتج عنهما سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم , فيما تم تفجير آليات محملة بالجنود السعوديين في موقع العشة .



وذكر المصدر انه تم إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات جيش العدو السعودي ومرتزقته في معهد القرن بقطاع جيزان , وقصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في موقع السودة بالقطاع نفسه .



في عسير تم قنص جندي سعودي شرق مدينة الربوعة, وقنص أثنين من المرتزقة قبالة منفذ علب , فيما استهدفت تجمعات للجنود السعوديين خلف موقع المسيال وقرية مجازة بعدد من القذائف.



وأكد المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي واغتنام أسلحتهم خلال سيطرة الجيش واللجان على مواقعهم في التبة البيضاء والمواقع المجاورة لها في كهبوب بمحافظة لحج , وتم إحراق طقم للمرتزقة بالمحطة في كرش



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عمليات هجومية على مواقع المرتزقة شرق صبر بالمديهي ومنطقتي المكلكل والضباب بمحافظة تعز نتج عنها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .



فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعا للمرتزقة وآلياتهم في ذباب, وتم تدمير طقم محمل بالمرتزقة شمال يختل في كمين محكم للجيش واللجان , و تفجير موقع للمرتزقة شرق شبكة صباح بمديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء .



وفقا للمصدر تم إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات المرتزقة في موقع القرن بجبهة نهم , وتم كسر زحف للمرتزقة على جبل الصلط أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، وزحف أخر تم كسره على الضبوعة في محور يام تزامن مع تمشيط مدفعي استمرما يقارب الساعة والنصف أسفر عن خسائر فادحة في صفوف المرتزقة .





سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ