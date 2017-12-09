قناة اليمن الفضائية تدين إستهداف طيران العدوان لمبنى التلفزيون

صنعاء - سبأ :

أدانت قناة اليمن الفضائية إستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي مبنى محطة التلفزيون قناة اليمن الفضائية، بغارتين على بوابة وغرفة الحراسة وتبة التلفزيون، ما أدى إلى إستشهاد وإصابة عدد من الإعلاميين وحراسة القناة وهم يؤدون واجبهم الإعلامي في كشف الجرائم التي يتعرض لها الشعب اليمني من ألف يوم.

واعتبر بيان صادر عن القناة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه الجريمة ليست الأولى التي تستهدف إسكات صوت الحقيقة، حيث سبق أن دمر طيران العدوان بسلسلة من الغارات قناة سبأ كليا وقناتي اليمن والإيمان بأضرار بالغة أدت إلى تعطيل العمل وإتلاف المعدات وتضرر المباني وخسارة العمل في مرافق التلفزيون.



واستنكر البيان إستمرار تحالف العدوان في إستهداف الإعلاميين والعاملين في وسائل الإعلام الوطنية والحرة المسموعة والمرئية والمقروءة .



وفيما ندد قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية بهذه الجريمة المشينة التي تتناقض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية .. ناشد الوسائل الإعلامية الحرة العاملة في الوطن والأقطار العربية ودول العالم ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية بإدانة هذا العمل المشين.



وطالب البيان بمحاكمة المتسببين فيه وعلى رأسهم قادة النظام السعودي المجرم وتحالفه الأمريكي الإرهابي الصهيوني.



وأكد البيان أن هذا العمل الغادر لن يثني الكوادر الإعلامية والصحفية عن مواصلة الرسالة الحرة والصادقة في كشف الحقيقة وبشاعة المجازر والإنتهاكات اليومية التي تمارسها قوى الغزو والعدوان ومرتزقتهم ضد الشعب اليمني.



وعبر البيان عن خالص العزاء لأسر الشهداء .. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .. مؤكدا إستمرار الوسائل الإعلامية وكوادرها في تقديم الرسالة السامية وكشف الحقائق.

[09/ديسمبر/2017]سبأ