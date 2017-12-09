محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل موظفو قناة عدن يستنكرون قصف قناة اليمن الفضائية صنعاء - سبأ :



استنكر موظفو ومنتسبو قناة عدن الفضائية قصف طيران العدوان السعودي الأمريكي مبنى قناة اليمن الفضائية ، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الإعلاميين .



وأدان موظفو ومنتسبو قناة عدن في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) القصف الهمجي والأعمال الإجرامية والوحشية التي يمارسها طيران العدوان بحق الشعب اليمني ، والاستهداف الممنهج و المتعمد واللا إنساني باستخدام الأسلحة والقنابل والصواريخ المحرمة دولياً .



وأشار البيان إلى استهداف العدوان و تدميره كل الممتلكات و المقدرات والمنشآت الحيوية والمدنية ومنها المؤسسات الإعلامية .



وطالب البيان مجلس الأمن و المنظمات الدولية و القانونية و الحقوقية بسرعة إيقاف العدوان السعودي الأمريكي ورفع الحصار الظالم عن الشعب اليمني ، مناشداً كل المؤسسات الإعلامية العربية والدولية التضامن مع الإعلاميين اليمنيين .



وأكد البيان أن هذه الجريمة لن تثني وسائل الإعلام اليمنية المناهضة للعدوان عن مواصلة صمودها وثباتها ومواجهتها للعدوان وآلته الاعلامية الكاذبة و فضح جرائمه بحق الشعب اليمني .







سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ