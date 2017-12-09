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آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:44:31ص
26 شهيداً وجريحاً بسلسلة غارات لطيران العدوان خلال الساعات الماضية
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26 شهيداً وجريحاً بسلسلة غارات لطيران العدوان خلال الساعات الماضية
[09/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

استشهد وجرح 26 مواطناً جراء سلسلة غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 15 مواطناً جراء غارات استهدفت منطقة شعبان في مديرية رازح ، وكذا استشهاد ثمانية مواطنين وتدمير 3 سيارات إثر غارة على منطقة بني معاذ في مديرية سحار بمحافظة صعدة .

وشن طيران العدوان في محافظة صعدة أيضاً ثلاث غارات على منطقتي طيبة الاسم والفرع بمديرية كتاف وثلاث غارات على منطقة آل صبحان بمديرية باقم ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .

في محافظة حجة أصيب ثلاثة مواطنين جراء غارتين استهدفتا منزلين بمنطقة الظفير في مديرية مبين ، كما شن الطيران غارة على منطقة الصوامل بمديرية مستبا و غارتين على مديرية وشحة .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على بوابة التلفزيون بمديرية الثورة في أمانة العاصمة و 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء ، وأربع غارات على مديرية صروح بمحافظة مأرب .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 12 غارة على موقعي الشرفة والشبكة في نجران .


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