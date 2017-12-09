محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون تدين إستهداف مبنى الفضائية صنعاء - سبأ :



أدانت المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون إستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لمبنى الفضائية اليمنية وبوابتها وغرفة الحراسة ما أدى إلى إستشهاد وإصابة عدد من الإعلاميين وأفراد الحراسة.



وأوضحت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إستهداف مبنى الفضائية اليمنية يأتي في سياق محاولة إسكات الصوت الإعلامي الذي يئن ويصرخ ويتألم ويحاول نقل الحقيقة إلى العالم الأخرس منذ ألف يوم من الهمجية والغطرسة.



ودعا البيان الإعلاميين الأحرار داخل اليمن وخارجها إلى إدانة هذه الجريمة والتضامن مع زملاء المهنة في اليمن وما يواجهونه من تهديد جراء قصف تحالف العدوان.



وأكدت المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون أن إستهداف الإعلام اليمني لن يثني قطاعاته العاملة "المرئية والمسموعة" عن مواصلة دوره الوطني في مواجهة العدوان بالصوت والصورة ونقل الحقيقة للعالم .

سبأ [09/ديسمبر/2017]سبأ