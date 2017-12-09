مؤسسة صدى الأحداث تدين الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الإعلام اليمني

صنعاء - سبأ :

أدانت مؤسسة صدى الأحداث للإعلام والتنمية الصمت الإعلامي والدولي و الأممي المريب إزاء ما يتعرض له الإعلام اليمني من استهداف ممنهج من قبل طيران العدوان منذ ثلاثة أعوام في محاولة بائسة لفرض التعتيم الإعلامي ومنع وصول مظلومية الشعب اليمني للعالم .

كما أدانت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استهداف طيران دول التحالف لقناة الفضائية اليمنية ، داعية كافة القنوات الإعلامية العالمية والعربية والمنظمات الحقوقية إلى تمثيل الرسالة الحقوقية و الإعلامية بالنزاهة في نقل الحقائق وبكل موضوعية وصدق وحيادية .



وأشار البيان إلى أن الجانب الإعلامي والحقوقي يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف والأطياف دون تحيز أو مُحاباة مُراعياً آداب وأخلاقيات المهنة والواجب الإنساني .



وناشد البيان جميع القنوات والإذاعات والشبكات الإعلامية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنظمات الحقوقية و كافة الإعلاميين والكتاب والمحللين والحقوقيين إلى إدانة واستنكار هذا الاستهداف الممنهج للشعب اليمني أرضا وإنسانا..



وحمّل البيان نظام آل سعود وأمريكا و المجتمع الدولي مسؤولية استمرار طيران دول التحالف في ستهداف مباني المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عامة واستهداف القناة الفضائية اليمنية خاصة

[09/ديسمبر/2017]سبأ