دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.