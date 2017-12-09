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آخر تحديث: السبت، 09 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:44:31ص
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن غارتين على شبام كوكبان بالمحويت
[09/ديسمبر/2017]
المحويت - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارتين على محافظة المحويت.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغارتين استهدفتا مدينة شبام كوكبان.
سبأ
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