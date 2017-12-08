وزارة الإعلام تدين بشدة استهداف طيران العدوان للفضائية اليمنية [08/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة الإعلام بشدة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم لمؤسسة التلفزيون "الفضائية اليمنية" بغارتين على البوابة الرئيسية للفضائية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.



وأكدت وزارة الإعلام في بيان صادر عنها، أن استهداف طيران العدوان للمؤسسات الإعلامية انتهاك سافر لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المؤسسات الإعلامية والإعلاميين تحت أي ظرف كان خلال الحروب والصراعات.



كما أكدت وزارة الإعلام أن هذا العدوان السافر على مقر الفضائية اليمنية بصنعاء جريمة تضاف إلى سجل تحالف العدوان الإجرامي في استهداف وسائل الإعلام الوطنية منذ بداية العدوان .. مشيرة إلى أن هذا الاستهداف لن يثني وسائل الإعلام الوطنية عن الاستمرار في القيام بمهامها في كشف جرائم العدوان وفضح مخططاته.



وأشارت إلى أن تحالف العدوان لن يستطيع بغاراته على المؤسسات الإعلامية من إسكات صوت الحق وإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى الرأي العام العالمي.



وأشادت وزارة الإعلام بجهود كافة المؤسسات الإعلامية الرسمية والمستقلة والحزبية وكذا تضحيات الإعلاميين والصحفيين .. منوهة بصمودهم ومواقفهم الشجاعة تجاه وطنهم وشعبهم وما يتعرض له من عدوان وحصار.

سبأ