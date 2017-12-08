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آخر تحديث: الجمعة، 08 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:45:20م
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  محلي
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو بجيزان ونجران
[08/ديسمبر/2017] جيزان - سبأ:
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم، قصف تجمعات وتحصينات الجيش السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع السودة بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي دك تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدد من المواقع في الشرفة بنجران.

وأكد المصدر أن أربع عبوات ناسفة إنفجرت في عدد من الجنود السعوديين وآلياتهم في موقع العشة بنجران.. لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان.
سبأ
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