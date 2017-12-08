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آخر تحديث: الجمعة، 08 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:40:31م
صنعاء تشهد أكبر مسيرة جماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات وإدانة الموقف الأمريكي
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم في باب اليمن تظاهرة جماهيرية حاشدة، نصرة للشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات وإدانة للموقف الأمريكي العدائي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب.
رئيس كوريا الشمالية : لا توجد دولة اسمها (إسرائيل) حتى تصبح القدس عاصمة لها
أعرب رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن رفضه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  محلي
مناقشة آلية عمل مجلس التلاحم القبلي بريمة
[08/ديسمبر/2017] ريمة - سبأ:
ناقش لقاء بمحافظة ريمة اليوم  آلية عمل مجلس التلاحم الشعبي القبلي بمنطقة الرباط بمديرية الجبين خلال المرحلة الراهنة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس التلاحم القبلي بمنطقة الرباط عبد العزيز البدجي إلى السبل الكفيلة بالتوعية المجتمعية لما يخطط أعداء الأمة ضد الإسلام والمسلمين.

ودعا المجتمعون كافة القبائل وشعوب العالم الحر إلى الإنتفاضة ودعم المقاومة الفلسطينية لحماية القدس الشريف .. مؤكدين تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندة  المقاومة الفلسطينية ضد هذا الكيان الصهيوني الغاصب.

وطالبوا قادة الأنظمة العربية والإسلامية بإتخاذ مواقف شجاعة بقطع العلاقات مع أمريكا وإعلان حالة النفير والتعبئة العامة والجهاد ضد الكيان الصهيوني الغاصب بدلا من تصويب أسلحتهم وقراراتهم ضد الشعب اليمني.
سبأ
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