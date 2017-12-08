مناقشة آلية عمل مجلس التلاحم القبلي بريمة [08/ديسمبر/2017] ريمة - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة ريمة اليوم آلية عمل مجلس التلاحم الشعبي القبلي بمنطقة الرباط بمديرية الجبين خلال المرحلة الراهنة لنصرة القدس والقضية الفلسطينية.



وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس التلاحم القبلي بمنطقة الرباط عبد العزيز البدجي إلى السبل الكفيلة بالتوعية المجتمعية لما يخطط أعداء الأمة ضد الإسلام والمسلمين.



ودعا المجتمعون كافة القبائل وشعوب العالم الحر إلى الإنتفاضة ودعم المقاومة الفلسطينية لحماية القدس الشريف .. مؤكدين تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندة المقاومة الفلسطينية ضد هذا الكيان الصهيوني الغاصب.



وطالبوا قادة الأنظمة العربية والإسلامية بإتخاذ مواقف شجاعة بقطع العلاقات مع أمريكا وإعلان حالة النفير والتعبئة العامة والجهاد ضد الكيان الصهيوني الغاصب بدلا من تصويب أسلحتهم وقراراتهم ضد الشعب اليمني.

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