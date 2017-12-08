قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للعدو وآلياته في نجران [08/ديسمبر/2017] نجران - سبأ:

استهدف قصف صاروخي ومدفعي اليوم تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته وآلياتهم في عدد من المواقع بنجران، محققا إصابات مباشرة.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في موقع الهجلة وموقع آخر.



وأكد المصدر أن قصف صاروخي ومدفعي دك تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في رقابة السديس ومعسكر رجلا.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت أيضا تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين.. لافتا إلى أن وحدة القناصة تمكنت من قنص أربعة جنود سعوديين في موقع الشرفة المطل على مدينة نجران.

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