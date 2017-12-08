تظاهرة جماهيرية حاشدة بإب نصرة للشعب الفلسطيني والقدس [08/ديسمبر/2017] إب - سبأ:

نظمت بمدينة إب تظاهرة جماهيرية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني والمقدسات ورفضا للقرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.



وفي التظاهرة الجماهيرية التي حضرها وكلاء المحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب .. اعتبر وكيل المحافظة عبدالواحد المروعي القرار الأمريكي مؤامرة خطيرة على الأمة العربية والإسلامية ومقدساتها وفي المقدمة الأقصى الشريف.



وقال " إن اليمن بلد المدد للشعب الفلسطيني وبخروجه اليوم يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقضيته الأولى والمركزية " .. لافتا إلى أن الشعب اليمني يقارع طغيان عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة وسيظل مدافعا عن أرضه وعرضه ومقدساته الدينية.



وأشاد بتفاعل أبناء محافظة إب وخروجهم الإيجابي والمشرف ودعمهم للقضية المركزية التي تسعى الأنظمة العميلة إبعاد الأمة عنها خدمة لأسيادهم من الصهاينة والأمريكان.



فيما أوضح الدكتور أحمد أبو لحوم في كلمة الأكاديميين بالمحافظة أن الشعب اليمني لا يمكن أن يفرط بالقضية المركزية للأمة العربية وسيناضل من أجل المقدسات الدينية وفلسطين.



وأشار إلى رفض الشعوب العربية والإسلامية إعلان أمريكا القدس عاصمة للكيان الصهيوني .. لافتا إلى أن هذا الإعلان يأتي في ظل تواطؤ بعض الأنظمة العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.



فيما أوضح محمد عبدالباقي المساوى في كلمته عن النخب الثقافية بالمحافظة أن الشعوب الإسلامية التي أصبحت تعاني من فتن وحروب إفتعلها الكيان الصهيوني والأمريكان، مطالبة اليوم بالتحرك واستنهاض الهمم في مواجهة العدو الحقيقي للأمة.



وأشار إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لليهود يؤكد حقيقة المؤامرة على الشعوب العربية والإسلامية ومقدساتها بتواطؤ بعض الأنظمة العربية.



تخلل الفعالية قصيدة شعرية عن القدس للشاعر محمد القحم.

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