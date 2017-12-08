محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرة حاشدة بعمران للتنديد بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني







نظمت بمحافظة عمران اليوم مسيرة حاشدة، للتنديد بإعلان أمريكا القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني.



وفي المسيرة التي تقدمها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان وأمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني .. أكد المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع مركز عاصمة المحافظة تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني.



واستنكروا بشدة القرار الأمريكي المشؤوم الذي يثبت رعاية أمريكا لمخططات العدو الصهيوني في المنطقة .



واعتبروا هذا القرار لم يكن ليتم لولا تواطؤ بعض الدول العربية وعلى رأسها النظامين السعودي والإماراتي ومواقفهما السلبية تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف.



وحمل بيان صادرة عن المسيرة النظام السعودي الحليف التاريخي لأمريكا وكذا حكام العرب المسئولية الكاملة عن تبعات وتداعيات هذا القرار المشؤوم.



وأشار البيان إلى ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية والتحرك الجاد في مواجهة الإحتلال الصهيوني .

سبأ [08/ديسمبر/2017] عمران - سبأ:سبأ