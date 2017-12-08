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مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في صد زحفين لهم بنهم
[08/ديسمبر/2017] مأرب - سبأ:



تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحفي مرتزقة العدوان بإتجاه مناطق الضبوعة وجبل الصلط في نهم.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان الشعبية صدت زحف لمرتزقة العدوان بإتجاه جبل الصلط وكبدتهم عدد من القتلى والجرحى وأجبرتهم على الفرار تاركين جثث قتلاهم.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية كسرت زحف ثان لمرتزقة العدوان بإتجاه منطقة الضبوعة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أن زحوفات مرتزقة العدوان ترافقت مع تمشيط مدفعي وغارات لطيران العدوان.

سبأ
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