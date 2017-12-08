محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الملتقى الإسلامي يدين القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني







أدان الملتقى الإسلامي بأشد عبارات الشجب والإستنكار القرار الأمريكي الهمجي بإعلان القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.



وأكد الملتقى في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القدس كانت وستظل عاصمة فلسطين الأبدية .. معلنا التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف الكامل إلى جانبه حتى استعادة كل شبر من فلسطين المحتلة.



ودعا البيان الفصائل الفلسطينية إلى توحيد جهودها وتوجيهها نحو مواجهة العدو الإسرائيلي .. كما دعا السلطة الفلسطينية إلى إنهاء كل الإتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع الكيان الصهيوني والدعوة إلى إنتفاضة شعبية.



وحث البيان الدول العربية إلى قطع أي علاقة مع الكيان الصهيوني الغاصب والعمل على رأب الصدع العربي والإسلامي .. مطالبا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإتخاذ المواقف الرافضة للقرار الأمريكي وإيلاء القدس والقضية الفلسطينية الأولوية في الإهتمام .



كما دعا الملتقى الإسلامي كل أحرار العالم إلى الخروج في مسيرات إحتجاجية نصرة للقدس والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

سبأ [08/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ