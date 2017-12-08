ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 08 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:24:32م
صنعاء تشهد أكبر مسيرة جماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات وإدانة الموقف الأمريكي
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم في باب اليمن تظاهرة جماهيرية حاشدة، نصرة للشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات وإدانة للموقف الأمريكي العدائي بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب.
رئيس كوريا الشمالية : لا توجد دولة اسمها (إسرائيل) حتى تصبح القدس عاصمة لها
أعرب رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن رفضه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
دوري أبطال أوروبا..ريال مدريد يفلت من فخ دورتموند بانتصار مقلق
فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء امس بملعب "سانتياجو برنابيو" في ختام منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
تدمير آلية واستهداف تجمع لمرتزقة العدوان وآلياتهم في ذوباب بتعز
مسيرات حاشدة في مختلف دول العالم تنديداً بالقرار الأمريكي حول القدس الشريف
مسيرات حاشدة بمحافظة ريمة لنصرة الشعب الفلسطيني
مسيرات بالمحويت تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مسيرات حاشدة بمحافظة ريمة لنصرة الشعب الفلسطيني
[08/ديسمبر/2017]
ريمة - سبأ:
 نظمت بمحافظة ريمة ومراكز المديريات اليوم مسيرات حاشدة، للتنديد بإعلان أمريكا القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونصرة للشعب الفلسطيني.

وأكد أبناء محافظة ريمة في المسيرات التي جابت شوارع مركز عاصمة المحافظة والوقفات الإحتجاجية التي شاركت فيها القيادات المحلية والمجتمعية والمكونات السياسية عقب صلاة الجمعة، أكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.

وأشاروا إلى أن القضية الفلسطينية مانت وستبقى القضية الأولى والمركزية للأمة العربية والإسلامية .. منددين بالقرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وحمل بيانات صادرة عن المسيرات والوقفات، النظام السعودي الحليف التاريخي لأمريكا وكذا حكام العرب المسئولية الكاملة عن تبعات وتداعيات هذا القرار المشؤوم.

ودعت البيانات القادة والشعوب العربية إلى تحمل المسؤولية والإعلان عن رفضهم لهذا القرار الإستفزازي لمشاعر ملايين من أبناء الأمة العربية والإسلامية.

وأشارت البيانات إلى ضرورة دعم والمقاومة الفلسطينية والتحرك والتحرك الجاد في وجه الصهيونية العالمية .. مؤكدة التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه.

ودعا أبناء ريمة إلى دعم المقاومة بالمال والسلاح ومساندتها في النضال المشروع ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدمير آلية واستهداف تجمع لمرتزقة العدوان وآلياتهم في ذوباب بتعز
صنعاء تشهد أكبر مسيرة جماهيرية لنصرة الشعب الفلسطيني والمقدسات وإدانة الموقف الأمريكي
مسيرات بالمحويت تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني
تظاهرة حاشدة بصعدة رفضا للقرار الأمريكي بنقل سفارته إلى القدس
طيران العدوان يرتكب مجزرة ثانية بصعدة راح ضحيتها 15 شهيدا
استشهاد ثمانية مواطنين في استهداف مسجد وسيارات بسحار صعدة
قصف مدفعي يستهدف تجمعات مرتزقة العدوان بمأرب
مجلس التلاحم القبلي يؤكد الوقوف إلى جانب حركات المقاومة الإسلامية
المكتب السياسي لأنصار الله يؤكد تأييده لانتفاضة الشعب الفلسطيني
لقاء موسع بإب للسلطة المحلية والوجاهات والمشائخ
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يرتكب مجزرة ثانية بصعدة راح ضحيتها 15 شهيدا
[08/ديسمبر/2017]
استشهاد ثمانية مواطنين في استهداف مسجد وسيارات بسحار صعدة
[08/ديسمبر/2017]
إصابة طفلين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على رازح بصعدة
[07/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارت على نهم وسنحان
[07/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[07/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by