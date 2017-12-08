محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرات حاشدة بمحافظة ريمة لنصرة الشعب الفلسطيني ريمة - سبأ:

نظمت بمحافظة ريمة ومراكز المديريات اليوم مسيرات حاشدة، للتنديد بإعلان أمريكا القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونصرة للشعب الفلسطيني.



وأكد أبناء محافظة ريمة في المسيرات التي جابت شوارع مركز عاصمة المحافظة والوقفات الإحتجاجية التي شاركت فيها القيادات المحلية والمجتمعية والمكونات السياسية عقب صلاة الجمعة، أكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.



وأشاروا إلى أن القضية الفلسطينية مانت وستبقى القضية الأولى والمركزية للأمة العربية والإسلامية .. منددين بالقرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.



وحمل بيانات صادرة عن المسيرات والوقفات، النظام السعودي الحليف التاريخي لأمريكا وكذا حكام العرب المسئولية الكاملة عن تبعات وتداعيات هذا القرار المشؤوم.



ودعت البيانات القادة والشعوب العربية إلى تحمل المسؤولية والإعلان عن رفضهم لهذا القرار الإستفزازي لمشاعر ملايين من أبناء الأمة العربية والإسلامية.



وأشارت البيانات إلى ضرورة دعم والمقاومة الفلسطينية والتحرك والتحرك الجاد في وجه الصهيونية العالمية .. مؤكدة التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه.



ودعا أبناء ريمة إلى دعم المقاومة بالمال والسلاح ومساندتها في النضال المشروع ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

سبأ [08/ديسمبر/2017]سبأ