محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرات بالمحويت تندد بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني المحويت - سبأ:

نظمت بمحافظة المحويت اليوم مسيرات جماهيرية منددة بالقرار الأمريكي بالإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها.



حيث انطلقت بمدينة المحويت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة جابت عدد من شوارع المدينة، حمل فيها المشاركون صور للمسجد الأقصى ورددوا الشعارات المؤكدة على مكانة القدس الشريف في قلوب المسلمين ورفضهم للقرار الأمريكي .



وطالب المشاركون في المسيرة التي شاركت فيها القيادات المجتمعية والمنظمات والفعاليات السياسية والحزبية بالمحافظة، الشعوب العربية والإسلامية وقاداتها بإتخاذ موقف حازم تجاه القرار الأمريكي السافر والمستفز لمشاعر ملايين المسلمين.



وفي مدينة شبام كوكبان نظمت وقفة إحتجاجية شارك فيها مسئولي السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الإجتماعية للتنديد بإعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل .



وطالبوا شعوب العالم العربي والإسلامي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه ودعم المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الغاصب.



وفي مديرية الطويلة خرجت مسيرة حاشدة منددة بالقرار الأمريكي أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.



وأكد المشاركون في المسيرة أن القدس ستظل عربية إسلامية مهما حاول الكيان الصهيوني وأمريكا طمس معالمها الدينية .. لافتين إلى أن التخاذل العربي والتواطؤ الإسلامي ساهم في إتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار السافر .



وشهدت مديرية الرجم مسيرة جماهيرية شاركت فيها القيادات المجتمعية والحزبية والمنظمات الجماهيرية والمدنية للتنديد بإعلان أمريكا القدس عاصمة للكيان الصهيوني.



وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم القاطع للقرار الأمريكي .. مشددين على ضرورة توحيد الموقف العربي والإسلامي لدعم المقاومة الفلسطينية للدفاع عن الأقصى المبارك.

سبأ [08/ديسمبر/2017]سبأ