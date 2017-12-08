محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تظاهرة حاشدة بصعدة رفضا للقرار الأمريكي بنقل سفارته إلى القدس صعدة - سبأ:

شهدت مدينة صعدة اليوم تظاهرة حاشدة رفضا للإعلان الأمريكي نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس والإقرار بالقدس عاصمة للعدو الصهيوني.



واستنكر المتظاهرون بشدة هذا القرار المشؤوم الذي يثبت رعاية أمريكا لمخططات العدو الصهيوني في المنطقة.



واعتبروا هذا القرار لم يكن ليتم لولا تواطؤ بعض الدول العربية وعلى رأسها النظامين السعودي والإماراتي ومواقفهما السلبية تجاه القضية الفلسطينية والقدس السريف.

ودعا بيان صادر التظاهرة الشعب الفلسطيني إلى عدم التعويل على الدول العربية والجتمع الدولي .. مؤكدا أهمية تلاحم القوى الفلسطينية لإنتزاع حقوقهم من العدو الصهيوني الغاشم.



كما دعا البيان إلى المقاطعة لأمريكا وإسرائيل وخاصة المقاطعة الإقتصادية كرد عملي على هذا القرار الأمربكي السافر والخطوة الاستهتارية بالشعب الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإسلامية.

سبأ [08/ديسمبر/2017]سبأ