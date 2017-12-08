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آخر تحديث: الجمعة، 08 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:24:32م
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  رياضة
الفيفا يوقف لاعب بيرو جيريرو لمدة عام بسبب المنشطات
[08/ديسمبر/2017]
زوريخ – سبأ :

 أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إيقاف قائد منتخب بيرو باولو جيريرو لمدة عام واحد بسبب مخالفته لوائح المنشطات.

وقال الفيفا في بيان إن لجنة الانضباط التابعة له وجدت أن جيريرو خالف المادة السادسة من اللوائح الخاصة بمكافحة المنشطات.

وسقط المهاجم جيريرو (33 عاما) الذي يلعب لفلامنجو البرازيلي في اختبار للكشف عن المنشطات اثبت وجود مادة الكوكايين في عينته بعد مباراة أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم في بوينس أيرس في الخامس من أكتوبر الماضي.

ويحظر الايقاف الذي سيبدأ تنفيذه من الخامس من نوفمبر 2017 قائد منتخب بيرو من خوض أي مباريات محلية أو دولية ما يعني أنه سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتأهلت بيرو لكأس العالم لأول مرة منذ 1982 بعد فوزها في الملحق العالمي على نيوزيلندا بدون مشاركة جيريرو.

سبأ
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